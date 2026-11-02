Familias visitan panteón de Juárez previo al Día de Muertos

Ciudadanos acudieron al cementerio a limpiar tumbas y llevar arreglos florales ante el incremento de visitas esperado este fin de semana.

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A unas horas de la celebración del Día de Muertos, el panteón La Piedad, ubicado en el municipio de Juárez, comenzó a registrar la llegada de visitantes que acudieron para recordar a sus seres queridos, llevarles flores y dar mantenimiento a sus tumbas.

Algunos llegaron con arreglos florales, otros con artículos de limpieza y, sobre todo, con el propósito de mantener viva la memoria de quienes ya no están.

“Vengo a visitar a mis suegros, les traje estas flores y a limpiarle la tumba”, comentó uno de los visitantes.

Mientras tanto, José acudió para visitar a sus padres y recordarles que su ausencia no significa que dejará de estar presente.

“Yo vengo a ver a mis papás, que sepan que, aunque no estén aquí, seguiré visitándolos”, expresó.

La actividad también se reflejó en los alrededores del camposanto, donde decenas de vendedores instalaron puestos de flores, arreglos y comida para recibir a las familias que acudieron durante este fin de semana.

Entre ellos está Lupita, quien contó que algunos clientes mantienen la tradición de comprar flores cada año para recordar a sus seres queridos.

“Este arreglo me lo pidieron de imprevisto; este cliente viene cada año y estas flores son para su esposa”, relató.

Se espera que la afluencia aumente durante las próximas horas, conforme se acerque el 2 de noviembre, Día de Muertos, que este año se conmemora en lunes.