Familias regias abarrotan el Metro para acudir a Nuevolandia

El elevado número de personas no fue un obstáculo para quienes buscaban llegar a la segunda edición de Nuevolandia para festejar a los niños

Por: David Cázares

Abril 30, 2023, 12:37

El festejo del Día del Niño en Parque Fundidora provocó una alta demanda en el servicio del Metro, que lució abarrotado desde la mañana del domingo.

Familias enteras fueron vistas descender de los vagones para después hacer una larga fila en los torniquetes y salir.

La gran afluencia se registró particularmente con mayor medida en las estaciones Y Griega y Parque Fundidora.

'Yo lo veo muy lleno, vine al evento, a dejar a los niños, aprovechamos que es gratis y que vivimos cerca', platicó Alma Marroquín.

El elevado número de personas no fue un obstáculo para quienes buscaban llegar a la segunda edición de Nuevolandia.





'Esta bien, viene mucha gente la verdad pero como quiera aprovechamos para venir y que los niños se distraigan un poco porque no siempre se puede', compartió Olga Valero.

En las máquinas de boletos del Metro un cartel recordada la gratuidad del servicio durante este fin de semana.

'Se le informa que el sábado 29 y domingo 30 de abril, con motivo de los festejos del niño en el Parque Fundidora, habrá servicio de Metro gratis en todas las estaciones 09:00 am a 20:00 horas. No incluye Metrobús no Transmetro', se leía.

Los puentes peatonales que conectan los accesos del Metro con el Parque reflejaron la alta demanda, pues a lo largo de toda la infraestructura la fila era constante.

El tiempo de arribo de los vagones a las estaciones fue de 10 minutos a las 11:00 de la mañana.