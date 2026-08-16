Familias recorren tiendas para completar la lista de útiles

Mientras algunas familias aseguran estar prácticamente listas, otras continúan buscando productos específicos para completar las listas escolares

A pocos días del regreso a clases, familias de Nuevo León ya recorren papelerías y tiendas para completar la lista de útiles escolares, en medio de comparaciones de precios y la búsqueda de los artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar.

Padres de familia señalaron que han comenzado a adelantar las compras para evitar dejar todo para el último momento, aunque reconocen que reunir todos los útiles representa un gasto importante para la economía familiar.

“Pues con todo ahora sí que una nueva etapa para mi hija alistando todo y con el dinero también”, comentó uno de los compradores.

Familias adelantan la compra de útiles escolares

Mientras algunas familias aseguran estar prácticamente listas, otras continúan buscando productos específicos para completar las listas escolares.

“Ya avanzándole por que luego se viene el tiempo encima, por eso ando aquí ya comprando todo”, señaló otro padre de familia.

Entre los artículos que más buscan se encuentran cuadernos, colores y otros materiales considerados básicos para el inicio de clases.

Sin embargo, las compras no siempre resultan sencillas, ya que algunos consumidores aseguran haber encontrado dificultades para localizar determinados productos, por lo que han tenido que recorrer distintos establecimientos.

“Buscando lo más económico y venir con tiempo porque luego escasea todo”, relató una madre de familia.

El gasto aumenta con más estudiantes en casa

El gasto también aumenta cuando hay más de un estudiante en casa, por lo que las familias deben distribuir el presupuesto para cubrir las necesidades de cada integrante.

“Pues son tres niños los que mandamos, nos gastamos como $3,00 pesos más o menos”, explicó madre de familia.

Con el regreso a las aulas cada vez más cerca, las familias continúan con las compras y hacen cuentas para completar las listas sin comprometer de más el presupuesto del hogar.