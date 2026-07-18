Familias reciben ayuda tras incendio en la colonia Miravista

Tras conocer la magnitud de las pérdidas, autoridades municipales acudieron al sitio para brindar apoyo inmediato a los afectados

Luego del incendio que consumió cuatro tejabanes en la colonia Miravista, el Gobierno de Escobedo entregó apoyos a las familias damnificadas para contribuir a la recuperación de sus hogares.

Personal del DIF Municipal, junto con José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, acudió al domicilio ubicado sobre la calle Prolongación Parras para hacer la entrega de despensas, cobijas, colchonetas, almohadas, productos de limpieza, ropa, parrillas eléctricas y una silla de ruedas.

El siniestro, registrado la tarde del jueves, presuntamente fue provocado por un corto circuito y dejó con afectaciones a cuatro tejabanes.

Pese a los daños materiales, Antonia Fragoza Cisneros, de 50 años, y el resto de su familia lograron ponerse a salvo, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Autoridades brindaron apoyo inmediato a los afectados

Tras conocer la magnitud de las pérdidas, autoridades municipales acudieron al sitio para brindar apoyo inmediato a los afectados.