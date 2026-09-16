Familias de Juárez celebran noche mexicana en Plaza Principal

Mónica Oyervides encabezó la celebración y destacó la gran respuesta de la ciudadanía, reconociendo la unión familiar que se sintió durante toda la jornada

Las familias de Juárez vivieron una noche mexicana repleta de música, tradición y fervor patrio, al reunirse en el corazón del municipio para conmemorar el 216 Aniversario de la Independencia de México en un ambiente completamente festivo.

Miles de juarenses se dieron cita en la Plaza Principal para ser parte de las fiestas patrias, donde el color de los adornos tricolores y el entusiasmo de los asistentes marcaron el inicio de una velada diseñada para disfrutar.

Mónica Oyervides encabeza la celebración

La alcaldesa Mónica Oyervides encabezó la celebración y destacó la gran respuesta de la ciudadanía, reconociendo la unión familiar que se sintió durante toda la jornada.

“Qué bonito se vive esta noche mexicana en nuestra Plaza Principal”, expresó la munícipe ante la multitud congregada.

Israel Morales anima la noche mexicana

El escenario principal vibrará con la presentación estelar del cantante Israel Morales, quien con su repertorio puso a cantar y bailar a miles de espectadores, consolidándose como el momento cumbre del programa musical preparado para la ocasión.

La jornada reafirma las tradiciones patrias y consolidando la Plaza Principal de Juárez como el centro de la fiesta.