Familias arriban al Zoológico La Pastora en su reapertura

Como parte del reinicio de actividades, se brindará el acceso gratuito a las instalaciones hasta el próximo 17 de noviembre

Tras su cierre temporal, el Zoológico La Pastora volvió a abrir sus puertas este fin de semana, recibiendo desde muy temprano a cientos de familias que aprovecharon la entrada gratuita para convivir con los animales y disfrutar de un día al aire libre en convivencia.

Como parte de esta reapertura, el acceso a La Pastora será completamente gratuito hasta el 17 de noviembre del presente año, para incentivar la visita de la población.

El acceso principal al parque que durante dos semanas estuvo vacío, hoy vio como grupos de chicos y grandes llegaban con entusiasmo para disfrutar de lo que el parque podría ofrecer.

Adentro del zoológico el ambiente de felicidad y convivencia, familias completas, parejas y grupos disfrutaban mientras admiraban a cada uno de los ejemplares que viven en sus respectivos hábitats.

Los padres de familia reconocían este espacio como uno importante para el aprendizaje y reactividad de los más pequeños.

"A veces no tenemos la oportunidad de tener el contacto con los animales y con la naturaleza, y la ventaja de que estén aquí en un espacio específico para ellos es increíble porque ellos lo pueden conocer y nosotros estar más cerca de ser conscientes de lo que existe a nuestro alrededor".

Personal del zoológico comentó que la reapertura ha atraído no solo a familias regiomontanas, sino también a turistas provenientes de otros estados como Coahuila y Tamaulipas que llegan en camiones para disfrutar lo que la Pastora les puede ofrecer.

Con esta reapertura, La Pastora reafirma su papel como uno de los principales puntos de encuentro familiar y turístico del área metropolitana, promoviendo el respeto y la convivencia con la naturaleza.