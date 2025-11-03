Familias acuden al Concurso Internacional de Saltos en Monterrey

Es el evento del nivel más alto de competencia regulado por la FEI, el cual se llevó a cabo en el Club Hípico La Silla del 29 de octubre al 02 de noviembre.

Entre las montañas del sur de Monterrey y con un ambiente tranquilo y amistoso se llevó a cabo la primera semana del Concurso de Saltos Internacional de cinco estrellas (CSI5) en equitación.

Se trata del evento del nivel más alto de competencia regulado por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), el cual se llevó a cabo en el Club Hípico La Silla ubicado en la Estanzuela al sur de Monterrey del 29 de octubre al 02 de noviembre.

Dicha demostración de destreza atrajo a muchas familias quienes acudieron hasta con sus mascotas para disfrutar de este espectáculo ecuestre, donde se conto con la venta de comidas y bebidas.

En el evento de cierre de esta primera semana se realizó en una de las cuatro pistas de salto con las que cuenta el Club Hípico La Silla, específicamente en la más grande.

Antes de la contienda, los jinetes tuvieron unos minutos para poder recorrer la pista y verificar que todo estuviera en orden antes de ingresar con sus caballos para galopar y saltar los distintos obstáculos a toda velocidad.

También se contó con la presencia de un juez de la FEI quien apoyado de una regleta y una cinta métrica revisó cada una de las vallas que sortearían los competidores de diferentes nacionalidades.

Asimismo, el clima de este domingo favoreció para que los espectadores pudieran sentarse en las gradas y en el pasto para disfrutar del evento, ya que, se mantuvo nublado la mayor parte del tiempo.

Con el furor y la adrenalina a tope, fue como este fin de semana se dio cierre de la primera semana de esta competencia internacional de salto ecuestre en Monterrey.