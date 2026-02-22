Familias acuden a jornada de vacunación en Guadalupe

La jornada inició a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 12:00 del mediodía. Autoridades estiman que se apliquen alrededor de 5,000 dosis.

Desde temprana hora, decenas de familias acudieron al módulo de vacunación instalado en el Estadio de Rayados, en el municipio de Guadalupe, para participar en la jornada de inmunización dirigida a la población en general.

¿Qué vacunas se aplican en el Estadio de Rayados?

Niños y adultos se dieron cita en este punto para aplicarse vacunas contra el sarampión, influenza y neumococo, como parte de las acciones preventivas de salud impulsadas en la zona metropolitana.

La jornada busca reforzar los esquemas de vacunación y ampliar la cobertura entre distintos grupos de edad, ante la importancia de mantener actualizadas las dosis.

Drive thru agiliza aplicación de vacunas en Guadalupe

En el lugar se habilitó un sistema drive thru, donde se pudo observar una larga fila de vehículos que se extendía hasta la avenida Tolteca, lo que reflejó la respuesta constante de la ciudadanía.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 12:00 del mediodía. Autoridades estiman que durante esta actividad se apliquen alrededor de 5,000 dosis.

Alta participación desde primeras horas

La participación de las familias se mantiene constante desde las primeras horas del día en este módulo de vacunación en Guadalupe, donde personal de salud coordina el flujo de asistentes para garantizar la aplicación ordenada de las vacunas.