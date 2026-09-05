Familiares buscan a Efraín; aseguran haber visto foto en Apodaca

Sus padres, con quienes se tuvo contacto, expresaron su preocupación por no saber dónde se encuentra y mantienen la esperanza de poder localizarlo con vida.

Familiares de Efraín Méndez Hernández, de 41 años, viven momentos de preocupación y angustia desde que perdieron contacto con él y fue reportado como desaparecido en Monterrey.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, Efraín fue visto por última vez el 8 de agosto de 2026, en la colonia Gloria Mendiola, en Monterrey.

Sus padres, con quienes se tuvo contacto, expresaron su preocupación por no saber dónde se encuentra y mantienen la esperanza de poder localizarlo con vida.

La incertidumbre aumentó luego de que recientemente surgiera una fotografía en la que presuntamente aparece Efraín en el municipio de Apodaca, por lo que buscan confirmar si efectivamente se trata de él y obtener información que permita establecer su paradero.

Efraín mide aproximadamente 1.75 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro, tez morena y ojos café oscuro.

Al momento de su desaparición vestía playera azul, pantalón de mezclilla azul y tenis beige.

Sus familiares hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de haberlo visto o contar con información sobre la fotografía que circuló en Apodaca, la proporcionen a las autoridades y ayuden a que pueda regresar con sus seres queridos.

Para aportar información están disponibles los teléfonos 81 20 20 44 11 y 81 19 90 38 73, además de los canales de contacto de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata.