Familia vive pesadilla por fuga del drenaje en la Ferrocarrilera

Los colonos solicitan el apoyo de las autoridades correspondientes, pues el olor es insoportable y cada día tienen que ver heces flotar en sus casas

Entre aguas negras, malos olores y heces, es como vecinos de la colonia Ferrocarrilera han vivido desde hace ocho meses, luego de que el drenaje colapsara.

Desagradable la vista al olor en estrella; no puede abrir ventanas. Entonces el calor ahí es más fuerte que afuera porque no hay circulación de aire, pero no puedo abrir porque huele mucho a drenaje. Entonces, de hecho, la lavadora ya la sacamos aquí al porche porque no puedo lavar, porque si lavo, se viene drenaje por aquí y se llena de aquí de agua”.

La tubería se encuentra totalmente tapada, haciendo que el agua brote, tanto en medio de la calle como en las viviendas, donde los patios y porches se convierten en lagunas, haciendo que los vecinos lo saquen con cubetas, mangueras y hasta el recogedor.

En al menos dos viviendas, los vecinos han tenido que improvisar construir una especie de barrera para evitar que el agua entre a sus casas, ya que esta situación ya ha ocurrido.

“¿Cuántas veces le han dado a su casa? Mira que se inunda aquí y se mete el agua para allá. Unas 34 veces, cinco veces me ha pasado. Se echaba a perder muebles, pues, aunque se echen a perder, tengo que seguirlo usando; no lo va a estar cambiando a cada rato. Lo que sí es que el drenaje queda penetrado dentro de la casa”.

Ante esto, los colonos solicitan el apoyo de las autoridades correspondientes, pues el olor es insoportable y cada día tienen que ver heces flotar en sus casas.