Familia resulta lesionada tras volcadura en Santa Catarina

En el lugar fueron valorados tres menores de edad y dos adultos que viajaban en la camioneta; una mujer de 41 años fue trasladada por probable fractura.

Una camioneta particular terminó volcada sobre el camellón central luego de presuntamente ser impactada por un tráiler que se dio a la fuga, en el municipio de Santa Catarina.

El accidente ocurrió sobre la Carretera a Saltillo, a la altura de Hernán Santos Cantú, en la colonia Industrial Monterrey Tauro, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León y Jaguares acudieron tras el reporte de una volcadura.

De acuerdo con los primeros informes, la camioneta Toyota gris circulaba por la zona cuando un vehículo de carga habría realizado un cerrón y golpeado la unidad, provocando que el conductor perdiera el control y saliera del camino.

En el lugar fueron valorados tres menores de edad y dos adultos que viajaban en la camioneta. Una mujer de 41 años fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja al Hospital Civil con probable fractura en la pierna derecha.

El resto de los ocupantes permaneció en el sitio en espera de la aseguradora para su valoración médica.