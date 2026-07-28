Familia resulta lesionada tras choque en Carretera Nacional

Como resultado del accidente, una mujer de 55 años, una adolescente de 16 años y el conductor de la unidad, un hombre de 52 años

Tres integrantes de una familia resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban se estrellara de frente contra un muro de contención sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago.

El accidente se registró pasando el camino a Las Granjas, en los carriles con circulación de sur a norte.

Rescatistas detectan el accidente durante un recorrido

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, una unidad de la corporación circulaba por la zona cuando detectó el percance, por lo que retornó para brindar auxilio. Al arribar, los rescatistas encontraron que en el vehículo viajaban seis integrantes de una familia: tres adultos y tres menores de edad, quienes fueron valorados en el lugar.

Como resultado del accidente, una mujer de 55 años, una adolescente de 16 años y el conductor de la unidad, un hombre de 52 años, resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica 11 del IMSS para recibir atención médica.

Eliminan riesgos sobre la Carretera Nacional

La unidad involucrada es una camioneta Jeep Liberty color café, con placas TDN-815-A.

Tras las labores de atención prehospitalaria, los cuerpos de auxilio eliminaron los riesgos en la zona.