Familia rescata y adopta a una paloma atropellada en San Nicolás

Alberto describió cómo el ave fue atropellada al mediodía, quedando desorientada tras el impacto, un hecho que le generó preocupación a su familia y a él

La familia Zamudio Torres, conocida por su gusto por los animales, rescató a una paloma que fue atropellada frente a su local de comida ubicado sobre la avenida Montes Berneses, en el cruce con Batallón de San Blas, en el municipio de San Nicolás.

Alberto Zamudio, integrante de la familia y quien presenció el hecho, relató que el atropello ocurrió alrededor del mediodía de ayer. Desde su negocio "Tacos Mary", vieron cómo el ave quedó desorientada tras el impacto.

“La paloma caminaba como borracha, de allá para acá, y se fue a la orilla. Dije: ‘ahora es cuando’”, comentó.

Tras auxiliarla, decidieron colocarla en una caja para mantenerla protegida, pues pensaron que no se recuperaría fácilmente debido al golpe. El mismo día la llevaron al veterinario, donde recibieron un diagnóstico alentador.

“Fue el puro golpe, que la alimentáramos para que se recuperara”, les indicaron.

La familia mantuvo a la paloma en la entrada del local mientras se reponía. Alberto narró que, al abrir el negocio por la mañana, el ave mostró una actitud diferente.

“Salió ella muy contenta, como que me dijo: ‘ay, me salvaste’. Se me quedó viendo y ya caminaba para allá y para acá”, expresó.

El amor por los animales ha sido parte de la dinámica familiar, especialmente por la hija del matrimonio, quien suele ayudar a perros en la calle.

“Yo tengo una hija que le gustan mucho los animales; a veces ve perros en la calle y los recoge”, mencionó Alberto, al explicar por qué decidieron ayudar al ave. “Por eso hice eso, una obra bien.”

Mientras la paloma continúa débil, la familia optó por adoptarla de forma temporal para evitar que otros animales pudieran lastimarla. Su intención es regresarla a la vida libre una vez recuperada.

“Ya que se recupere, si Dios quiere, la hacemos a su entorno, que deben andar libres”, señaló.

Para los Zamudio Torres, lo más valioso ha sido la oportunidad de proteger a un ser vivo.