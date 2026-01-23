Familia recoge urna con cenizas en iglesia de Monterrey

Tras la difusión del mensaje, las personas responsables se presentaron en la iglesia y acreditaron la propiedad de la urna, llevándose consigo las cenizas

La familia propietaria de la urna con cenizas humanas que fue localizada en una iglesia de Monterrey acudió al templo para recoger los restos, luego de que se difundiera un llamado público para localizar a los deudos.

Llamado permitió localizar a los familiares

El caso ocurrió en una parroquia ubicada en la zona centro de la ciudad, donde personal del templo detectó la presencia de la urna sin datos de identificación ni información de contacto, por lo que se optó por solicitar el apoyo de la comunidad para dar con los familiares.

Tras la difusión del mensaje, los deudos se presentaron en la iglesia y acreditaron la propiedad de la urna, llevándose consigo las cenizas y con ello dando por concluida la situación que había generado atención en redes sociales.

Iglesia recordó normas sobre resguardo de cenizas

De acuerdo con lo informado por representantes del templo, la intención del aviso no fue exhibir un abandono, sino evitar que los restos permanecieran indefinidamente en un espacio no destinado para su resguardo, además de orientar a la familia sobre las disposiciones que existen para el manejo adecuado de cenizas humanas.

La iglesia recordó que, conforme a las normas eclesiásticas, las cenizas deben permanecer en lugares apropiados, como nichos, columbarios o espacios autorizados, y no dentro de templos sin un registro formal.

Finalmente, se confirmó que no hubo intervención de autoridades, ya que el caso se resolvió de manera directa entre la parroquia y la familia, privilegiando el respeto y la dignidad de los restos.