Familia pierde 80 mil pesos al caer en falsa venta de auto

Una familia perdió 80 mil pesos al caer en una supuesta venta de auto por redes sociales; el vehículo nunca se entregó.

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80 mil pesos los ahorros de una familia desaparecieron rápidamente luego de caer en la trampa de una supuesta compra de un auto.

Fue a través de redes sociales donde un joven encontró un vehículo en venta, por lo que preguntó por la unidad, sin embargo, la compra del supuesto auto no se consumó.

Horas después a través de Facebook una persona lo habría contactado para ofrecerle un supuesto vehículo a precio accesible.

Luego de conversar el vendedor citó al joven en la calle jurídica, en la colonia Anahuac, en Monterrey, la víctima habría arribado al lugar en compañía de su familia portando una mochila con el dinero, en espera del supuesto vendedor, sin embargo, no llegó.

Fue en punto de las 7:30 que al lugar llegaron un grupo de hombres quienes fingían ser agentes ministeriales, quienes les realizaron una inspección de rutina pidiéndoles mostraran sus pertenencias.

Fue a la hora de mostrar la mochila con los 80 mil pesos, se le fue arrebatada, por los delincuentes quienes tomaron caminos diversos, en ese momento, la víctima logra identificar al supuesto vendedor del carro, por lo que comenzó un forcejeó directo.

A través de un video captado por vecinos, se muestra como el joven intenta impedir que se retire del lugar, incluso familiares de unen al forcejeo, el cual fue en vano, pues el hombre aceleró la unidad, casi atropellando a personas que le impedían sus paso, sin embargo, tras varias maniobras peligrosas con el carro, logra huir.

Las autoridades ya comenzaron con la investigación de este robo y como fue su proceso, pues todo se trató de un plan de los amantes de lo ajeno.