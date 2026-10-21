Familia pide apoyo tras perder su vivienda en un incendio

La familia Ramírez Dávila perdió su hogar y todas sus pertenencias durante un incendio registrado la madrugada del sábado, por lo que ahora pide ayuda a la ciudadanía para comenzar de nuevo.
El fuego habría comenzado por un cortocircuito en una de las habitaciones traseras y se extendió rápidamente hacia la cocina y otros cuartos, hasta consumir toda la vivienda.
Al momento del siniestro, Valdemar Ramírez, un adulto mayor con discapacidad y amputación de un pie, se encontraba dormido dentro del domicilio. Sus familiares lograron sacarlo, aunque perdió el conocimiento por la inhalación de humo.
“Lo alcanzan a sacar ya inconsciente porque él ya estaba dormido. Con el humo que se fue provocando, perdió conocimiento”, relató Vicky, hija de Valdemar.
La vivienda fue considerada pérdida total y ya no cuenta con las condiciones para ser habitada, por lo que la familia tuvo que refugiarse temporalmente con sus parientes.
Aunque personal del DIF estatal acudió para entregarles algunos apoyos, la familia señaló que todavía necesita alimentos, ropa para niña, dama y caballero, cobijas y recursos económicos para reconstruir su hogar.
“Un peso para ir sumando, para tener que volver a construir el domicilio”, explicó Vicky al hacer un llamado a quienes puedan contribuir.
Mientras buscan la manera de salir adelante, los Ramírez Dávila esperan reunir la ayuda necesaria para recuperar poco a poco lo que perdieron y volver a tener un lugar propio donde vivir.