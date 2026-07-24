Familia exige justicia por muerte de niño por picadura de insecto

Los familiares de Mateo Misael denunciaron una presunta negligencia médica, al asegurar que el menor no recibió la atención necesaria pese a su estado de salud

Una aparente picadura de insecto, varias visitas a hospitales y el fallecimiento de un niño de apenas dos años mantienen a una familia en busca de respuestas.

Los familiares de Mateo Misael denunciaron una presunta negligencia médica, al asegurar que el menor no recibió la atención necesaria pese a que su estado de salud empeoraba con el paso de los días.

De acuerdo con el testimonio de la familia, todo comenzó el pasado 3 de julio, cuando la madre del menor descubrió una roncha mientras lo bañaba y decidió llevarlo a consulta.

"Mi nuera lo metió a bañar y ahí fue que se percató que traía la ronchita, al llevarlo a consultar el doctor le dijo que no era nada grave y solo le dio paracetamol", relató la abuelita.

Los familiares explicaron que la lesión se encontraba en la oreja derecha del menor, la cual estaba inflamada y enrojecida; sin embargo, no pudieron identificar qué tipo de insecto lo había picado.

"Él traía un piquete en su oreja, por eso mi nuera vio su orejita muy inflamada y por eso se fue a consultar", señalaron.

Con el paso de los días, la salud del pequeño se deterioró. La familia regresó en busca de atención médica con las fichas de consulta en mano y solicitó un tratamiento distinto, al considerar que el medicamento recetado no había dado resultados.

"Acuden a la Clínica 5, pero por cercanía llegaron a la 6; sale el doctor y les dijo que no era emergencia", afirmaron.

Los familiares cuestionaron que no se le brindara un seguimiento oportuno desde la primera consulta.

"¿Por qué no le dieron un seguimiento?, ¿qué mosquito le picó?, déjalo internado... ¿por qué no hicieron eso desde un principio? "Si estás viendo que el niño va pálido, que le falta su respiración, ¿cómo no va a ser una emergencia?", reclamó.A casi tres semanas de que inició el padecimiento, la familia asegura que ninguna autoridad se ha acercado para informarles sobre alguna investigación.

Actualmente, los familiares permanecen a la espera de los resultados de la autopsia de ley, la cual determinará la causa del fallecimiento de Mateo Misael.