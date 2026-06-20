Familia exige esclarecer muerte de trabajador en pedrera

La esposa del trabajador señaló que la empresa responsable, identificada como GEMSA, no les proporcionó información clara sobre lo ocurrido

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Familiares de Dagoberto Rodríguez Escalona, de 42 años de edad, quien quedó atrapado tras un derrumbe en una pedrera del municipio de Escobedo, denunciaron presuntas irregularidades en la atención del accidente y exigieron a las autoridades una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El accidente se registró en una pedrera ubicada sobre el Camino a las Pedreras, a la altura del kilómetro 3.5, donde parte de una montaña colapsó mientras trabajadores realizaban labores de extracción de material pétreo.

De acuerdo con la versión de los familiares, el incidente habría ocurrido alrededor de las 4:00 de la madrugada; sin embargo, aseguran que no fueron notificados por la empresa sino hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, cuando un compañero de trabajo acudió personalmente a informarles sobre la situación.

La víctima fue identificada como Dagoberto Rodríguez Escalona, quien permaneció sepultado entre toneladas de roca mientras se desarrollaban las labores de rescate. Según la familia, los trabajos para remover el material comenzaron varias horas después del accidente, lo que generó molestia e incertidumbre entre sus seres queridos.

La esposa del trabajador señaló que la empresa responsable, identificada como GEMSA, no les proporcionó información clara sobre lo ocurrido y cuestionó la demora en la notificación y en las acciones de rescate.

"¿Por qué no me avisaron si tenían mi número de teléfono? Si el accidente ocurrió desde las cuatro de la mañana, ¿por qué esperaron tanto tiempo para informarnos?", expresó.

Asimismo, aseguró que las maniobras para intentar localizar a su esposo comenzaron hasta después del mediodía, luego de que familiares insistieran en que se agilizaran los trabajos en la zona.

Durante la mañana de este día, autoridades confirmaron a la familia que Dagoberto Rodríguez Escalona ya no contaba con signos vitales. Elementos de Protección Civil del Estado continuaban realizando las labores para recuperar el cuerpo.

Los familiares solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado para determinar las causas del accidente, establecer si existían las condiciones de seguridad necesarias en el lugar y deslindar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, la empresa señalada no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones realizadas por los familiares del trabajador fallecido.