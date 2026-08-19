Familia es sometida durante robo en su domicilio de San Nicolás

De acuerdo con los primeros informes, los delincuentes lograron llevarse una camioneta propiedad de la familia, además de otros objetos de valor

Mientras una familia dormía, un grupo de presuntos delincuentes ingresó a su domicilio para cometer un robo con violencia, en la colonia Torres de Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza.

Los hechos se registraron sobre la calle Cracia, en su cruce con Diego Díaz de Berlanga, donde los presuntos responsables habrían sometido y amarrado a los integrantes de la familia para poder apoderarse de dinero en efectivo, diversos artículos y las llaves de vehículos.

Delincuentes se llevaron una camioneta

De acuerdo con los primeros informes, los delincuentes lograron llevarse una camioneta propiedad de la familia, además de otros objetos de valor.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía de San Nicolás y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes.

Autoridades buscan a los responsables

Personal de Servicios Periciales también acudió al domicilio para recabar evidencias que pudieran ayudar a identificar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos y autoridades implementaron un operativo para dar con los presuntos delincuentes.