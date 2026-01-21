Familia envenenada por usar raticida como sazonador en San Pedro

Las autoridades analizan la sustancia que presuntamente confundieron con sazonar para determinar las causas exactas de la intoxicación

Una familia fue atendida de emergencia después de que accidentalmente consumieron veneno al confundirlo con sazonador para la comida.

La movilización de cuerpos de auxilio se registró en una vivienda marcada con el número 519 de la calle Potasio de la colonia San Pedro 400 en San Pedro.

Según información preliminar, los integrantes de una familia consumieron presuntamente raticida al confundirse con sazonador para la comida.

A la llegada de los cuerpos de auxilio, siete personas presentaban alteraciones en sus signos vitales.

Seis personas fueron trasladadas de emergencia a bordo de dos ambulancias hacia el Hospital Universitario para su atención médica adecuada. Sin embargo, un adulto mayor de 79 años se negó a ser trasladado y permaneció en el lugar.

Entre las personas intoxicadas se encuentra un menor de 9 años, uno más de 17 años y un adulto de 20 años de edad. El resto de los afectados no proporcionó sus datos.

Hasta el momento, su estado de salud es reportado como estable.

Las autoridades analizan la sustancia que presuntamente confundieron con sazonar para determinar las causas exactas de la intoxicación y cómo ocurrió la presunta confusión.