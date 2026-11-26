La defensa informó que presentó dos denuncias: una ante la Fiscalía estatal y otra ante la Fiscalía General de la República

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Los padres de Sofía Calderón, de 19 años, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, para exigir que se esclarezca la muerte de su hija.

La joven falleció después de someterse a una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS. Sin embargo, la familia denunció que su cuerpo habría sido entregado sin varios órganos, incluso sin los ojos.

Abogado denuncia presiones y presuntas irregularidades

El abogado de la familia, Gerardo Rincón Flores, cuestionó que la extracción no estuviera explicada ni documentada.

Además, denunció presuntas presiones para que los padres abandonaran el caso, e incluso una oferta de 600 mil pesos.

“Le hablaron personas para decirles que ya no continúen con esto, que así lo dejaran mejor, que le dan 600 mil pesos”, afirmó.

Rincón Flores también señaló presuntas irregularidades en el expediente clínico del IMSS, pues indicó que registra el ingreso de Sofía el día 18 y su salida el 28, aunque la joven falleció el 19.

Sobre la ausencia de órganos, relató que fue personal de la funeraria quien alertó a los familiares al recibir el cuerpo.

“Posteriormente, cuando recoge el cuerpo la funeraria, dice: ‘Oiga, no trae órganos, ¿verdad?’ (...) ‘Pero no nada más los órganos, no tiene tampoco los ojos’”, narró.

Presentan denuncias ante Fiscalía estatal y FGR

Por su parte, Emilio Calderón, padre de la joven, exigió justicia y que la muerte de Sofía no quede impune.

La defensa informó que presentó dos denuncias: una ante la Fiscalía estatal y otra ante la Fiscalía General de la República. También solicitó el aseguramiento del expediente clínico y de los órganos para realizar nuevos peritajes.

Rincón Flores aseguró que brindará representación legal gratuita a los padres, quienes buscan esclarecer las circunstancias de la muerte de su hija.