Familia de Victoria mantiene esperanza tras 20 días desaparecida

La joven habría salido el pasado viernes de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en dirección a su trabajo, según la versión que le habría dado a su padre

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Familiares de Victoria Lizbeth Torres Guerrero viven momentos de angustia tras su desaparición el pasado 19 de junio.



A casi 20 días, su madre continúa pidiendo apoyo para dar con su localización.



La joven habría salido el pasado viernes de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en dirección a su trabajo, según la versión que le habría dado a su padre; sin embargo, según testigos, tomó otro camino para subir a un autobús.



Ya le comentó que a las nueve de la mañana salía a las 10 de la noche. Su papá se va a trabajar; él llega como a las cinco, pues no se percata de que ya no está en la casa porque ya sale hasta las 10 de la noche del trabajo, entonces llegó cansado; yo digo que se durmió. Él se percata hasta el sábado y ve que ya no está; entonces él me marca a las ocho de la mañana del sábado para decirme que no había llegado a dormir, que no sabía dónde estaba”.



“La puse aquí porque eso nos mandaron un mensaje que le había visto en la central de autobuses el viernes a las ocho de la mañana; la habían visto a ella subir a un autobús hablando con una persona mayor; se miraba que era un señor hablando por teléfono y el autobús venía Roma-Monterrey”.



La joven llegó a la central de autobuses en Monterrey, donde fue vista por última vez por una persona, quien la logró identificar, mencionando que ella se encontraba hablando por teléfono con un hombre.



La vieron; yo me vengo de Ciudad Victoria a Monterrey, porque ya tenía ilusión de que ya venía a verme para acá, pero mi hija nunca llegó. Llegué aquí a mi casa, aquí la esperé y, pues, no llegó, entonces yo puse la denuncia”.



Ante esta situación, su madre, la señora Ana Guerrero, pide el apoyo a las autoridades, así como a las personas que tengan una pista para dar con su paradero.



“Yo quiero que ya esté bien; si ya se fue por su voluntad, que me avise porque ya estoy desesperada, ¿verdad que no va a haber regaños? Nomás que esté bien, pero ¿y si ya no se fue? Alguien se la llevó. Le pido de favor que me la entregue porque estoy sufriendo mucho por mi hija; la verdad, son días que yo no duermo por pensar que están haciendo algo, no sé qué están haciendo, algo que ella está sufriendo”.