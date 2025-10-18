Familia de osos 'visita' la colonia Prados de la Sierra

Los animales se encontraban arriba de un árbol y luego de unos minutos bajaron por su propia voluntad y volvieron al bosque sin que hubiera algún riesgo

Durante esta temporada es común que incrementen los avistamientos de osos en las zonas montañosas o cercanas a los cerros del Área Metropolitana; esta vez ocurrió uno en la colonia Prados de la Sierra, donde se avistó a una familia completa "paseando".

Ante la presencia de estos animales, se alertó a las autoridades, que enviaron una unidad de Protección Civil San Pedro, otra de Parques y Vida Silvestre y personal de la Policía de San Pedro para cerciorarse que todo ocurriera con calma.

Al llegar al lugar, los rescatistas observaron a la osa y sus oseznos sobre un árbol, por lo que delimitaron la zona, para que los ejemplares pudieran bajar por su propia voluntad; posteriormente, por su cuenta, regresaron a la naturaleza sin que hubiera algún altercado.

Se recomienda que si tienes contacto con algún ejemplar de animales salvajes no tomes acción, si no puedes alejarte de la zona llama a Parques y Vida Silvestre, para que puedan manejar la situación de forma adecuada para los ejemplares.