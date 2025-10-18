Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Familia de osos 'visita' la colonia Prados de la Sierra

Por: Carlos Nava

17 Octubre 2025, 21:01

Compartir

Los animales se encontraban arriba de un árbol y luego de unos minutos bajaron por su propia voluntad y volvieron al bosque sin que hubiera algún riesgo

Familia de osos 'visita' la colonia Prados de la Sierra

Durante esta temporada es común que incrementen los avistamientos de osos en las zonas montañosas o cercanas a los cerros del Área Metropolitana; esta vez ocurrió uno en la colonia Prados de la Sierra, donde se avistó a una familia completa "paseando".

Ante la presencia de estos animales, se alertó a las autoridades, que enviaron una unidad de Protección Civil San Pedro, otra de Parques y Vida Silvestre y personal de la Policía de San Pedro para cerciorarse que todo ocurriera con calma.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 7.33.46 PM.jpeg

Al llegar al lugar, los rescatistas observaron a la osa y sus oseznos sobre un árbol, por lo que delimitaron la zona, para que los ejemplares pudieran bajar por su propia voluntad; posteriormente, por su cuenta, regresaron a la naturaleza sin que hubiera algún altercado.

Se recomienda que si tienes contacto con algún ejemplar de animales salvajes no tomes acción, si no puedes alejarte de la zona llama a Parques y Vida Silvestre, para que puedan manejar la situación de forma adecuada para los ejemplares.

Comentarios