Familia de osos se pasea en colonia al sur de Monterrey

Por: INFO 7 17 Abril 2026, 20:45 Compartir

En las imágenes se ve cómo una persona se acerca a los pequeños ejemplares, aprovechando que la mamá se alejó unos metros

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El avistamiento de osos en la zona metropolitana de Monterrey continúa, principalmente al sur de la ciudad. En redes circularon diversos videos en los cuales se veía a una osa y sus oseznos caminando sobre una jardinera que se ubica en la colonia Rincón de las Lomas. En las imágenes se ve cómo una persona se acerca a los pequeños ejemplares, aprovechando que la mamá se alejó unos metros, esto a pesar de que las autoridades recomiendan tener cautela.

Cabe mencionar, que en días pasados la misma familia de osos también fue captada al sur de Monterrey, pero en esa ocasión eran tres los oseznos. En la zona metropolitana cada vez es más común ver este tipo de avistamientos, por lo cual las autoridades de Nuevo León presentaron, a inicios de año, un nuevo protocolo para atender interacciones entre personas y osos negros americanos en la entidad. Con información de Jorge Mascorro.....