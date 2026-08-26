Familia de Monserrat niega pedir dinero tras accidente en Leones

El padre de la joven fallecida alertó sobre posibles colectas falsas en redes y pidió no realizar aportaciones a nombre de la familia

La familia de Monserrat, joven que falleció en el accidente ocurrido el pasado 20 de agosto en Paseo de los Leones, agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante el proceso de duelo y aclaró que no está solicitando apoyo económico a través de redes sociales.

A través de una publicación, el padre de la joven, Martín De León, señaló que ha recibido información sobre personas que presuntamente estarían lucrando con el accidente y pidió a la ciudadanía evitar cualquier aportación económica que se haga a nombre de la familia.

“Hago esta publicación principalmente para agradecer a todos aquellos que han demostrado sincera empatía con el sensible fallecimiento de nuestra amada hija Monserrat, y también hacer llegar especial agradecimiento a todos los que en estos momentos difíciles han estado cerca de mí y de mi familia, brindando de corazón y con mucho amor su apoyo y muestras de cariño en todo el doloroso proceso luctuoso para darle a Monse el último adiós”, indicó el padre de Monse.

Precisó que la cuenta desde la que realizó el pronunciamiento es su única cuenta personal en redes sociales y se deslindó de cualquier publicación o solicitud de apoyo difundida desde otros perfiles relacionados con el caso.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún apoyo económico”, enfatizó, al tiempo que pidió no permitir que se saque provecho de la tragedia que enfrenta su familia.

En medio del duelo, el familiar de Monserrat aseguró que mantiene como principal objetivo que se haga justicia y que sean detenidos los responsables de la operación del vehículo involucrado en el accidente.

“Hasta el momento no se nos ha informado que haya habido algún avance en las investigaciones”.

Señaló que ha buscado el respaldo de autoridades del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo para dar seguimiento al caso y plantear, además, la necesidad de revisar las normas y reglamentos relacionados con la circulación y operación de vehículos pesados en zonas urbanas.

“Reitero mi agradecimiento a las personas de noble y sincero corazón que nos han hecho llegar sus condolencias y palabras de apoyo”, puntualizó.

El objetivo, afirmó, es evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir y que el fallecimiento de Monserrat “no quede como un caso más de tantos que se archivan en el olvido”.

Hasta el momento, indicó, la familia no ha recibido información oficial sobre avances en las investigaciones.

Asimismo, mencionó que de manera extraoficial recibió información según la cual la empresa comercializadora Delta Dibal aparecería como propietaria de la unidad involucrada, un camión revolvedora Sterling L-9500, modelo 2003.

También señaló que, según la información que le fue proporcionada, en el acta constitutiva de dicha empresa figura Fernando Bilbao Arrieta, a quien vinculó familiarmente con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

Al tratarse de información que, según el propio denunciante, recibió de manera extraoficial, estos señalamientos deberán ser corroborados por las autoridades y mediante documentos oficiales.

La familia reiteró su agradecimiento a quienes han expresado sus condolencias y acompañado a sus integrantes durante el proceso de duelo, y pidió a la ciudadanía compartir el pronunciamiento y hacerlo llegar a las autoridades correspondientes.