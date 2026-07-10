Familia de menor atropellado por camión en García pide apoyo

Los padres piden a las autoridades correspondientes justicia del caso, pues la empresa del autobús no ha tenido contacto con ellos, únicamente la aseguradora

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Francisco Jesús Martínez, un pequeño de seis años, quien fue arrollado el pasado jueves 2 de julio en la colonia Santa Sofía Elite en García, se encuentra postrado en cama luego de sufrir una fisura en la pelvis.



El pequeño se encontraba jugando con un amigo en la banqueta cuando un camión de transporte de personal no lo observó y le pasó por encima.



Se fue hacia un lado para el transporte; normalmente pasan recién esta calle y lo impactó a la mente impactar. Las llantas traseras le pasaron sobre su cintura”.



El dictamen médico indica que tiene fractura en la pelvis por aplastamiento, no abdomen su cintura y se la molestó y tiene que estar reposando un mes en la cama sin moverlo; no puede hacer ningún movimiento brusco. De hecho, lo tenemos que levantar entre dos”.



Tras el accidente, los padres del menor alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron al hospital materno infantil, donde duró una semana internado debido a las lesiones.

El pequeño Paco salió postrado en cama, sin poder moverse por al menos un mes, impidiendo hacer sus actividades normales como comer, hacer del baño y jugar.



Ante esto, los padres de familia piden a las autoridades correspondientes justicia del caso, pues la empresa del autobús no ha tenido contacto con ellos, únicamente la aseguradora, que apenas les ofrece 8 mil pesos.



Me ofrece casi nada, todavía 8000 pesos. ¿Usted cree que, con 8000 pesos, voy a estar tratando a mi hijo? Tan solo en los seis días en el materno infantil me llevé 6000 pesos y, como le comento, ese era para su escuela; tiene seis años. Apenas iba a entrar a la escuela”.



“Yo lo único que quiero es que se hagan responsables, que cooperen con mi hijo, vaya, y que el responsable, pues, pague, porque la mera verdad está pequeño mi hijo”.



Según vecinos, el día del incidente el autobús hizo caso omiso cuando atropelló al pequeño de seis años; fue metros después que bajó de su unidad luego de señas hechas por los vecinos; sin embargo, únicamente habló al seguro de la unidad, sin preocuparse por Paco.



Se informó que esta es la tercera ocasión que un menor resulta arrollado, por lo que también piden al municipio colocar bordos para reducir la velocidad de los vehículos.