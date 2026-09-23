Familia de joven fallecida por lupus pide apoyo para cubrir deuda

Sus familiares relatan que el proceso médico fue difícil y que hicieron todo lo posible para acompañarla y buscar que recibiera la atención necesaria

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Tras enfrentar durante meses un complicado proceso de tratamiento, la familia de Yandery Sánchez, una joven de 18 años que falleció a causa del lupus, ahora enfrenta una nueva preocupación: una deuda hospitalaria que asciende a un millón 800 mil pesos y registrar 40 donadores de sangre.

Sus familiares relatan que el proceso médico fue difícil y que hicieron todo lo posible para acompañarla y buscar que recibiera la atención necesaria, hasta que lamentablemente perdió la vida.

Ahora, además del dolor por su partida y el duelo que atraviesan, sus seres queridos deben hacer frente a una cuenta que aseguran no tienen posibilidades de cubrir por sus propios medios.

La familia señala que la tristeza por la ausencia de Yandery se ha mezclado con la preocupación por la deuda que dejó su atención médica en el Hospital Universitario, por lo que decidieron solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Quienes deseen contribuir para ayudar a la familia a reunir los recursos necesarios pueden hacerlo a través de los números 9371230412 y 9212640651

Para sus seres queridos, cualquier aportación representa una ayuda para enfrentar este difícil momento y, al mismo tiempo, poder despedir a Yandery sin cargar con una deuda que supera sus posibilidades económicas.