 Familia de Escobedo denuncia a vecina 'pirómana'; sufren amenazas

Una familia de Escobedo, preocupados por su seguridad, denunciaron a su vecina, quien presuntamente realiza quemas en el patio de su domicilio.

Los hechos se registran en un domicilio ubicado en la colonia Portal de San Francisco, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con la afectada, su vecina es una 'pirómana' y en esta semana ha llevado a cabo tres veces la quema de árboles, muebles y basura en el patio de su casa.

La mujer decidió captar en video el momento en que su vecina lleva a cabo la quema de lo que presuntamente es basura, y también le pide de favor que apague el fuego.

Sin embargo, la vecina señalada respondió que de todos modos lo iba a volver a prender, después de que le pidieron que ya no le metiera más cosas que avivara el fuego.

"Sí, estoy loca, no se preocupe, me dicen la loca y así me quede, no hay ningún problema, conozco mis derechos y ustedes todo el tiempo vienen a faltarme el respeto a mí, digan lo que quieran. Tenemos un justo juez que a cada uno le va a tocar lo que se merece", dice la mujer desde el patio de su casa.

La familia afectada aseguró que ya interpuso las denuncias correspondientes, sin embargo, las autoridades no han respondido a su solicitud de ayuda.

"Ya se pusieron las denuncias correspondientes, nadie hace nada, no dormimos, ya vienen y nos levantan de madrugada para que salgamos de la casa porque la señora está quemando".

Hasta el momento se desconocen los motivos por el que la mujer lleva a cabo la quema de basura o si padece de sus facultades mentales, como señaló en el video.

