Familia de don Martín pide apoyo tras incendio en Escobedo

El siniestro se registró en la calle Villas de Perú, en la colonia Villas de Escobedo, en Escobedo, donde las fuertes llamas consumieron todo

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“Soy mecánico de motos, estaba trabajando en una de repente la Estética dio chispa y empezó a arder todo”.

Así fue como don Martín relata lo que vivió luego de salvarse de la muerte, luego de que un incendio consumiera su casa.

Un cortocircuito acabó con el patrimonio de 26 años, objetos de valor, trabajo y por poco con la vida del señor Martin…

El hombre, quien tiene una discapacidad al no contar con ambas piernas, se dedica a la reparación de motos, sin imaginar que un chispazo de una de ellas provocaría un incendio que terminó con todo.

Vecinos sacan a don Martín de la vivienda

El siniestro se registró en la calle Villas de Perú, en la colonia Villas de Escobedo, en Escobedo, donde las fuertes llamas consumieron todo.

Las grandes llamaradas; vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia para que apagaran el fuego, sin embargo, antes de eso, lograron sacar a don Martín y algunas motos que se encontraba reparando.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil municipal, Bomberos Nuevo León y la Asociación Mexicana de Rescate, para comenzar con los trabajos de sofocación, fue luego de una hora que logró apagarse.

La familia pide apoyo tras el incendio

Ahora la vivienda donde la familia compartió más de 20 años quedó teñida por el color negro, olvidando el hogar que era, la familia pide a las personas su ayuda para recuperar algo de lo perdido.

“A los vecinos más que todo también pues pasan y lo saludan y de repente le traen un taco porque mi papá está discapacitado no tiene piernas y los vecinos pueden ir ayudan ahí, pero pedirle la apoyo a toda la comunidad con lo que se pueda apoyar estaría muy bien”

Si usted desea apoyar, lo puede hacer a través de los teléfonos.

81 1174 7282 o 81 3414 7777