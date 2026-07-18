Familia de Britanny denuncia irregularidades tras sentencia

Aunque la sentencia ya fue emitida, la familia analiza los recursos legales que podría emprender para continuar con el caso.

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La sentencia de tres años de internamiento impuesta al adolescente responsable del feminicidio de Britanny Nahomi Alvarado Retiz no puso fin a la búsqueda de justicia de su familia.

Patricia Reyna, abuela de Britanny, afirmó que se enteró de la sentencia a través de las noticias y manifestó su inconformidad con la resolución, al considerar que la pena impuesta no corresponde a la gravedad del crimen.

"No se me hace justo que sea nada más tres años. Yo quisiera que me ayudaran para hacerle justicia, porque no mató a un animal, mató a un ser humano", expresó.

La principal exigencia de la familia es que las autoridades revisen la edad del adolescente sentenciado, ya que, aseguran, existen versiones que contradicen la información oficial presentada durante el proceso.

"El vecino de él dice que no tiene 14 años, que lo conoce desde hace 17 años. Yo digo que ahí hay una irregularidad y quisiera que me chequen eso, porque tres años no es justo lo que le dan", señaló.

Patricia Reyna aseguró que ese testimonio incluso quedó asentado por escrito y pidió que sea tomado en cuenta dentro de las investigaciones.

Además, cuestionó que no se le permitiera ingresar a la audiencia donde se dictó la sentencia.

"Yo tenía que estar en la audiencia, pero el abogado me dijo que no podía por las fotografías que iban a presentar. Yo quería estar ahí", relató.

La abuela de Britanny también expresó que la familia aún desconoce el motivo del crimen y lamentó que la adolescente haya sido privada de la vida.

"Era una niña que todavía tenía muchos sueños. Lo único que quería era tener amigos. Salió como cualquier niña a platicar y ya no regresó", dijo.

Aunque la sentencia ya fue emitida, la familia analiza los recursos legales que podría emprender para continuar con el caso.

Respecto a la investigación contra la madre del adolescente, Patricia Reyna aseguró que hasta el momento no ha recibido información sobre el avance de esa carpeta.

“De ella no me han dado nada. Yo siempre pregunto cada vez que iba a juicio y me decían que era otra carpeta, que tenía que ir donde están los adultos para que allá me dieran información", reclamó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que el expediente sea revisado nuevamente desde el inicio.

"Que vuelvan a checar el caso desde el principio. Que me ayuden a hacerle justicia, no nada más a mi niña, sino a todas las mujeres que han sido asesinadas injustamente", concluyó.