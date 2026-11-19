Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha confirmado si el padre de familia tenía algún vínculo con la delincuencia organizada

La familia originaria de Ramos Arizpe, Coahuila, fue perseguida por presuntos integrantes de la delincuencia organizada hasta el domicilio en el que se encontraba, ubicado en el ejido Boca de Refugio, en el municipio de Galeana, Nuevo León, donde sus agresores dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte de tres personas y dejando a un menor de edad lesionado.

Así lo informó el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

“Al parecer, los hechos que se arrojan hasta este momento son que hubo una persecución por parte de miembros de la delincuencia organizada y privaron de la vida a tres personas. Ahorita las actuaciones que se realizan son relativas a buscar algunas cámaras que nos puedan dar la identidad de los agresores”, declaró el fiscal.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si el padre de familia tenía algún vínculo con la delincuencia organizada o si las víctimas pudieron haber sido confundidas por sus agresores debido a la camioneta tipo SUV, de color oscuro, en la que viajaban.

Al respecto, Flores Saldívar pidió esperar los avances de las investigaciones antes de establecer alguna hipótesis sobre el móvil del ataque.

“No me gustaría suponer (sobre si la familia fue confundida por los agresores) hasta que no se avance con la investigación, pero lo importante es que hay reacción por parte de las autoridades”, expresó.

De acuerdo con la información preliminar, la familia había acudido a Galeana para asistir a una fiesta familiar y decidió pasar la noche en el ejido Boca de Refugio para evitar trasladarse por carretera a altas horas de la noche. Sin embargo, durante su estancia, hombres armados irrumpieron en el domicilio y abrieron fuego.

En el ataque murieron José Raúl Alejandro, de 35 años, quien se desempeñaba como trailero; su hermano Josué, de 17 años, y la pequeña Diana Monserrat, de apenas siete años.

Mientras tanto, Raúl, de 12 años, resultó herido por impactos de bala en una de sus piernas. Su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

El fiscal estatal informó que el menor permanece bajo atención médica y que las autoridades de Nuevo León mantienen comunicación con la Fiscalía de Coahuila para coordinar las investigaciones y las acciones de seguridad en la región.

“Tenemos conocimiento de que está estable, de que no ponen en peligro su vida y sigue al cuidado; también se está haciendo colaboración con el fiscal del estado de Coahuila y buscar hacer implementación de operativos por parte de ambos estados”, agregó.

Además, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Fuerza Civil mantienen patrullajes en el municipio de Galeana, mientras que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones trabajan en la localización y revisión de cámaras de videovigilancia que permitan identificar a los responsables.