Falta de recursos obliga a cerrar estación de bomberos en García

El costo de atender un servicio es variable, porque depende del tipo de siniestro, dimensión, equipo y número de elementos

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En pleno festejo del Día del Bombero, llegó una mala noticia: la estación de Bomberos en el municipio de García cerrará sus puertas en este próximo mes de septiembre, por falta de recursos para su operación.

El comandante de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga, aclaró que sin recursos no se puede operar.

"Y a medidos de septiembre se tiene programado el cierre o suspensión total de actividades en el municipio de García... ése no fue un regalo para la organización, pero definitivamente las finanzas hablan", expresó.

Reubicarán a los nueve elementos de la estación

Los nueve elementos de esa estación serán reubicados, según su categoría.

"Van a ocupar algunas vacantes que tenemos, entonces su trabajo está asegurado", afirmó.

Bomberos Nuevo León opera 15 estaciones en la entidad con 144 elementos.

"Hay que sostener sueldo, prestaciones, unidades, combustible mantenimiento del edificio, mantenimiento en general del equipo, la operación es sumamente costosa y se tiene un tabulador que maneja el área de administracion y finanzas, así como dirección general, todos los municipios deben manejar ese tabulador, como la mayoría de los municipios en donde prestamos el servicio lo hace, asimismo con el apoyo indudable del gobierno del Estado", expuso.

Atender una emergencia implica costos variables

El costo de atender un servicio es variable, porque depende del tipo de siniestro, dimensión, equipo y número de elementos.

"Muchas de estas herramientas de trabajo que nosotros utilizamos tienen una depreciación, hay otro tipo de materiales que usamos para extinguir fuego, específicamente de hidrocarburos, aceites, etcétera, que tiene un costo bastante elevado, un porrón de 20 litros que se acaba en 5 minutos, tiene un costo de 6 mil pesos, aproximadamente para que se den una idea puede variar desde un servicio de 4 mi 500 pesos la hora, un terreno baldío sin mayor riesgo, hasta el desplazamiento de más unidades y más equipos", detalló.

El sueldo de cada bombero es a partir de 15 mil pesos y crece dependiendo de la categoría.

En promedio, Bomberos Nuevo León atiende 6 mil 500 incendios cada año, la mayoría de basura, lotes baldíos, tarimeras, recicladoras, empresas, casas, vehículos y postes.