Falta de presupuesto frena crecimiento de Fiscalía: Javier Flores

El titular de la Fiscalía estatal admitió que se requiere mayor personal para mejorar la eficiencia del servicio, por lo cual se requiere aprobar el presupuesto

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, reconoció que la falta de aprobación del presupuesto por parte del Congreso del Estado no ha detenido las labores de la Fiscalía, aunque sí ha frenado su capacidad de crecimiento y mejora.

Al ser cuestionado sobre posibles afectaciones en los tiempos de atención, particularmente en levantamientos de cuerpos, el funcionario aseguró que los procesos se realizan dentro de los márgenes establecidos.

“No son cuatro, cinco o seis horas, son menos de tres horas y recuerden que aparte de la ambulancia debe ir periciales a recabar los datos”, explicó.

Indicó que existe una prioridad en atender este tipo de casos conforme al marco legal, aunque admitió que se requiere mayor personal para mejorar la eficiencia del servicio.