Falta de diálogo frena presupuesto y obras en NL: Mijes

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, advierte que falta de acuerdos con el Estado retrasa obras, recursos e inversiones en la entidad

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, aseguró que la falta de diálogo entre el Gobierno del Estado y los municipios ha impedido avanzar en la aprobación del Presupuesto estatal y de una Ley de Coordinación Metropolitana, lo que mantiene frenados proyectos y genera afectaciones a la ciudadanía.

El edil lamentó que, a punto de concluir el actual periodo legislativo, no existan consensos para sacar adelante temas fundamentales para Nuevo León.

“Lamentablemente el gobernador no se presta para el diálogo, no hay entendimiento, no nos hemos sentado a consensuar ni siquiera el orden del día de la siguiente reunión y así no es posible trabajar”, expresó.

Mijes afirmó que la ausencia de acuerdos ha provocado que la entidad continúe sin presupuesto aprobado, además de no concretarse una legislación que fortalezca la coordinación entre municipios metropolitanos.

“Como podemos ver, no hay diálogo en ninguna de las áreas, no hay presupuesto, no hay Ley de Coordinación Metropolitana”, sostuvo.

El alcalde señaló que esta situación afecta directamente a los ciudadanos, ya que se retrasan obras públicas, programas sociales y recursos que, dijo, fueron comprometidos previamente por la administración estatal.

Recordó que el propio gobernador anunció apoyos económicos para la ejecución de obras municipales, sin que hasta ahora se hayan liberado.

“Los perjudicados son los ciudadanos, los municipios y también la iniciativa privada, porque se genera incertidumbre sobre si las obras se van a ejecutar o no”, añadió.

Indicó que la falta de certeza también impacta a inversionistas y desarrolladores, quienes requieren claridad para planear proyectos en la entidad.

En otro tema, Mijes confirmó que buscará registrarse el próximo 22 de junio para contender por la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

“Creo que tengo el perfil para encabezar los trabajos de los compañeros del partido”, dijo.

Finalmente, explicó que su propuesta de la llamada 4T norteña busca combinar crecimiento económico, generación de empleo y competitividad, junto con programas sociales, seguridad y bienestar para las familias.