¡Falso! Nunca existió el avistamiento de un jaguar en San Pedro

La noche de este jueves circuló en redes sociales el presunto avistamiento de un 'jaguar' en el municipio de San Pedro.

La noticia apoyada en una fotografía del presunto felino sorprendió a los usuarios, al tiempo que alertó a los vecinos.

Según el reporte en redes, el ejemplar fue visto en las colonias El Santuario y Olinalá, en el municipio sampetrino.

La imagen del presunto jaguar merodeando entre los árboles por la noche rápidamente se viralizó.

El alcance fue tal que causó la movilización de elementos de Protección Civil de San Pedro hasta el sitio en donde presuntamente fue visto el ejemplar.

Sin embargo, tras entrevistarse con la persona que reportó, el supuesto avistamiento, no proporcionó video ni foto del felino.

Por su parte, el diputado Glen Villarreal aseguró que no hay ningún jaguar merodeando en la colonia Olinalá. Y señaló que la imagen que circula en redes sociales fue realizada con Interligencia Artificial (IA).

"No hay un Jaguar en Olinalá". Primero, este animal es un LEOPARDO y aquí en México no existen, segundo, en la zona no hay UMAs con leopardos a los que se les pudiera escapar, y tercero, cualquiera que sepa de diseño o foto sabe que ese leopardo es montado con IA", publicó el ex director de Parques y Vida Silvestre.