¡Falso! no habrá eclipse lunar visible en Monterrey

No habrá eclipse lunar en Monterrey, pese a rumores. Sí podremos disfrutar la Luna menguante gibosa, ideal para observar con telescopio

Está circulando información de hoy, domingo siete de septiembre, habrá un eclipse total de Luna visible desde Monterrey, pero la realidad es otra; en nuestro continente no se apreciará dicho fenómeno.

El evento podrá observarse únicamente en regiones de Asia, África y Oceanía.

Lo que sí podremos disfrutar será la Luna en su fase menguante gibosa, que aunque muchos podrían confundir con una Luna llena, ya mostrará sombras cerca del Mare Crisium, en el borde lunar.

Esta fase ofrece cuatro oportunidades ideales para captar imágenes espectaculares, sobre todo si se cuenta con telefoto, buen zoom o telescopio.

La Luna, cercana a su fase llena, se podrá admirar tanto al amanecer como al atardecer cuando se encuentre próxima al horizonte.

Una ocasión perfecta para fotografiarla o simplemente detenerse a contemplar su belleza en estas condiciones únicas.

Con información de Lonnie Pacheco Railey