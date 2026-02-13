Fallece tras ser atropellado en la Carretera Monterrey-Saltillo

Testigos señalaron que el hombre intentó atravesar la carretera pese al flujo constante de vehículos, momento en el que ocurrió el atropellamiento.

Un hombre perdió la vida horas después de haber sido atropellado en la Carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la plaza Sendero, en el municipio de Santa Catarina, luego de intentar cruzar la vialidad sin utilizar el puente peatonal ubicado a escasos metros del punto del percance.

De acuerdo con los primeros reportes, al filo de las 22:30 horas, el peatón fue embestido por un motociclista que circulaba sobre dicha vía, lo que provocó que ambos resultaran lesionados tras el impacto. Testigos señalaron que el hombre intentó atravesar la carretera pese al flujo constante de vehículos, momento en el que ocurrió el atropellamiento.

Debido a la gravedad de las lesiones, el peatón fue trasladado de urgencia a un hospital para su atención médica; sin embargo, poco después de su ingreso se confirmó su fallecimiento a consecuencia de los golpes recibidos. En tanto, el motociclista permaneció en el lugar del accidente, donde fue valorado y atendido por cuerpos de auxilio, sin que se reportara su traslado a un nosocomio.

El incidente generó la movilización de unidades de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban las labores de auxilio y se aseguraba el área para evitar un nuevo accidente.

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina brindaron atención prehospitalaria en el sitio y colaboraron en el resguardo del área, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el hecho y deslindar responsabilidades.