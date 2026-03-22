Fallece trailero por cargamento de vigas en Cienega de Flores

El conductor detuvo de forma abrupta la marcha para utilizar un retorno, provocando que las bandas de sujeción se desplazaran hacía adelante y lo aplastaran

Un trailero murió atravesado por su cargamento de vigas luego de que frenara bruscamente y las piezas de acero se proyectaran contra la cabina, en Ciénega de Flores.

Fue sobre el kilometro 25 de la Autopista a Laredo, a la altura del parque industrial El Nacional, donde ocurrió el accidente.

El conductor detuvo de forma abrupta la marcha para utilizar un retorno, provocando que las bandas de sujeción se desplazaran hacía adelante y lo aplastaran.

La víctima perdió la vida dentro de la unidad, y se informó que no pudo ser identificado en el sitio pero que tendría aproximadamente 35 años de edad.

Elementos de Protección Civil y Bomberos municipales arribaron a la zona y confirmaron el fallecimiento.

Trascendió que el tráiler era propiedad de la empresa Trane Transporte y Maniobras Especializados S.A de C.V.

Al punto también llegaron rescatistas de Protección Civil estatal para resguardar el área y evitar riesgos, pues parte del cargamento con toneladas de varillas terminó esparcido por la autopista.