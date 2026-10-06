Fallece trabajador tras caer de un tragaluz en supermercado

Un hombre que realizaba labores de limpieza en ductos de ventilación falleció al romperse un tragaluz dentro de un supermercado.

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Un hombre murió luego de caer desde una altura aproximada de seis metros al interior de un supermercado ubicado en la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe.

La víctima fue identificada como Daniel Cortés Villarreal, quien se encontraba realizando labores de limpieza en los ductos de ventilación, como parte de los trabajos de una empresa externa a la tienda.

De acuerdo con los primeros informes, mientras realizaba estas labores, un tragaluz se rompió y provocó que el hombre cayera al vacío, desde una altura de entre seis y nueve metros.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento para brindarle auxilio; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar llegaron familiares de la víctima, quienes informaron que el joven era padre de una menor de dos años.

La entrada del supermercado permanece resguardada por la Policía Municipal, mientras se espera el arribo de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del accidente.