Fallece trabajador; lo prensa un elevador en Monterrey

La víctima fue identificada como Axel Uriel García, mientras agentes policiacos investigan cómo ocurrió la tragedia al sur municipal.

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Un trabajador falleció en un edificio en construcción este jueves, al sur de Monterrey.

Por desgracia, fue prensado por un elevador en la edificación de una torre de departamentos.

Esto ocurrió en el cruce de las calles Plaza Verano y Campos Eliseos, en la colonia Paseo del Jardín.

El desafortunado empleado del sector de la construcción fue identificado como Axel Uriel García Gómez.

Tenía 22 años de edad y era originario de la Ciudad de México.

Autoridades policiacas ingresaron al edificio, que tiene cerca de 20 niveles, para hacer las investigaciones.

Se entrevistaron con compañeros del occiso para determinar las condiciones en que ocurrió el accidente laboral.

La obra se ejecuta frente a un conocido club ubicado en la colonia Paseo Residencial.