Fallece trabajador lesionado en obra vial en San Nicolás

El trabajador que resultó lesionado en un accidente laboral en la obra de retornos del Paso Superior Vial en Miguel Alemán en San Nicolás, perdió la vida en el hospital debido a la gravedad del sus heridas.

El ahora occiso fue identificado como Yadir Castro Vázquez, de 48 años, quien era el operador del camión que transportaba el material.

El accidente ocurrió luego de que retirara el seguro de los metales.

La obra está ubicada en el cruce de Rómulo Garza y Miguel Alemán, a cargo de Grupo Constructor Transportieren, S. A. de C. V., bajo un contrato de licitación vigente con la Secretaría de Movilidad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes y al lugar acudió en respuesta Protección Civil de Nicolás, quienes le dieron los primeros auxilios al ahora occiso y lo trasladaron a un nosocomio para atender sus heridas.

En un primer reporte las autoridades solo refirieron que el maniobrista presentó lesiones en una extremidad inferior izquierda, sin embargo, se mantenía en espera de una valoración médica completa.

INFO7 dio a conocer ayer que en un comunicado oficial, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana detalló que este suceso ocurrió durante la descarga de una tubería para el parapeto metálico de la obra, cuando el responsable de las maniobras sin indicaciones o autorización decidió mover uno de los soportes que aseguraba la carga, por lo que los tubos cayeron desde la plataforma del camión que los transportaba, debido a esto, el maniobrista cayó de la unidad y un tubo terminó sobre su pierna izquierda.