Fallece trabajador en casa en San Pedro; presumen electrocución

El área fue resguardada mientras peritos realizaban las investigaciones correspondientes y se esperaba la llegada del personal del Servicio Médico Forense

Un hombre que realizaba labores en la segunda planta de un domicilio perdió la vida la noche del lunes en el municipio de San Pedro Garza García, presuntamente a consecuencia de una descarga eléctrica.

El hecho se registró alrededor de las 20:00 horas en la colonia Del Valle, en el cruce de Río Conchos y Río Pilón, donde servicios de emergencia acudieron tras recibir un reporte de persona inconsciente.

A la llegada de las unidades de Protección Civil de San Pedro, el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Testigos señalaron que no escucharon ruidos ni observaron algo fuera de lo normal antes de que ocurriera la tragedia; sin embargo, de manera preliminar se indicó que la víctima pudo haber sufrido una descarga eléctrica mientras desempeñaba sus labores.

El área fue resguardada mientras peritos realizaban las investigaciones correspondientes y se esperaba la llegada del personal del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo.

Hasta el momento no se han dado a conocer los datos generales del fallecido ni la identidad de los propietarios de la vivienda donde ocurrió el accidente.

Autoridades municipales confirmaron que serán los dictámenes forenses los que determinen con certeza la causa de la muerte.