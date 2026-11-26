El área peatonal y vehicular quedó cerrada para dar paso a las investigaciones, mientras las autoridades hacían las investigaciones

Un hombre falleció esta tarde al ser víctima de un presunto atragantamiento, afuera de un restaurante en Monterrey.

La desgracia ocurrió en el exterior de un negocio de comidas en la avenida Hidalgo, a unos pasos de la avenida Juárez.

Al parecer, la víctima había estado en compañía de su familia.

Los cuerpos policiacos acordonaron la zona para dar paso al arribo del personal forense para el levantamiento del cadáver.

El área peatonal y vehicular quedó cerrada para dar paso a las investigaciones, mientras las autoridades hacían las investigaciones.

Al ser una zona comercial, de alto flujo vehicular y peatonal, los visitantes de la zona fueron conminados a rodear para llegar a su destino.