Fallece paramédica de 17 años tras choque en Constitución

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, municipal y Cruz Roja, quienes realizaron el traslado de tres personas lesionadas

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Un fuerte accidente se registró sobre la avenida Constitución en Monterrey, luego de que una ambulancia de Protección Civil de San Nicolás se estrelló contra una de las columnas de la línea 4 del metro, dejando sin vida a una paramédica de 17 años.

El accidente se registró sobre los carriles ordinarios de la avenida, a la altura de la Clínica 2 del IMSS.

De acuerdo con la información, en la ambulancia viajaban cuatro personas: un hombre que presuntamente presentaba una lesión de fémur y tres elementos de bomberos y Protección Civil de San Nicolás.

La unidad trasladaba al lesionado a un hospital de la localidad cuando aparentemente el conductor habría perdido el control y terminó estrellándose contra el muro de contención.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, municipal y Cruz Roja, quienes realizaron el traslado de tres personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte, luego de ser trasladada directamente al hospital 21 del IMSS, una de las paramédicas, identificada como Melissa Guel, de 17 años, terminó perdiendo la vida debido a sus lesiones.

Mientras que dos de los lesionados fueron recibidos en el Hospital General de Zona #2 del IMSS, quienes, tras ser estabilizados, fueron trasladados a otro hospital de la localidad para su atención médica.

En el sitio se realizaron las labores pertinentes para el retiro de la unidad.

Con información de Paola Treviño