Fallece mujer arrollada por camioneta en Guadalupe

Tras el percance, el conductor descendió de la unidad e intentó auxiliar a la mujer mientras se solicitaba apoyo a las autoridades

Una mujer murió la noche de este jueves tras ser arrollada por una camioneta cuando intentaba cruzar la avenida Benito Juárez, a escasos metros de un puente peatonal, en el municipio de Guadalupe.

El accidente fue reportado alrededor de las 20:40 horas sobre dicha arteria, a la altura del cruce con Serafín Peña, en la colonia 2 de Junio Segundo Sector.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Chrysler circulaba de oriente a poniente y presuntamente realizaba una vuelta en “U” cuando la peatona intentó atravesar la vialidad y fue impactada.

Tras el percance, el conductor descendió de la unidad e intentó auxiliar a la mujer mientras se solicitaba apoyo a las autoridades.

La víctima no fue identificada en el lugar y solo se informó que aparentaba una edad de entre 30 y 40 años. Vestía pantalón negro tipo pants y una blusa blanca.

Testigos señalaron que en la zona existe escasa iluminación, situación que también podría haber influido en el accidente.

Elementos de Tránsito de Guadalupe retuvieron al conductor para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes, mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones inició las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el atropello.