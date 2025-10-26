Info 7 Logo
Fallece mujer agredida por ex pareja de su nieta

Por: David Cázares

25 Octubre 2025, 19:57

Juana Lomas, de 67 años, murió tras ser atacada en Escobedo; su esposo y dos bisnietas siguen hospitalizados mientras el agresor permanece detenido y estable

La mujer que fue atacada con armas blancas por la ex pareja de su nieta, en Escobedo, murió en un hospital este sábado a causa de las heridas.

Juana Lomas Cortés, de 67 años, permanecía internada en la Clínica 6 del IMSS desde el viernes a causa de las lesiones que sufrió en la cabeza y otras partes del cuerpo. El violento episodio ocurrió el viernes minutos después de las 6:00 de la mañana en un domicilio de la colonia Villas de San Francisco.

Tras reportarse el fallecimiento, también trascendió que por el ataque continúan hospitalizados el esposo de la víctima mortal y las bisnietas de ambos. Las pequeñas tienen 9 y 11 años, y se informó que se recuperan por los golpes perpetrados por el agresor.

Las investigaciones apuntan a que el responsable abordó a su ex pareja para pedirle reanudar la relación. Al recibir una negativa, el hombre se dirigió a la casa de los familiares de la mujer para agredirlos con cuchillos y una barra de acero.

Después el sospechoso trató de quitarse la vida, pero fue trasladado a un hospital en calidad de detenido. Identificado como Rogelio “N” de 37 años, el presunto criminal es reportado estable en un nosocomio de la ciudad.

