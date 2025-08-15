Fallece motociclista tras aparatoso derrape en Escobedo

El hombre presentaba traumatismos visibles en el rostro, lesiones que, de acuerdo con las autoridades, serían consecuencia del derrape de la motocicleta

La tarde de este miércoles, un accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre que, según los primeros reportes, derrapó y quedó gravemente herido en plena vía pública.

El aviso a los cuerpos de auxilio alertaba sobre una persona tirada sobre el asfalto, aparentemente inconsciente. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años, de tez morena, complexión robusta, cabello negro y con poco vello facial. Vestía pantalón tipo pants negro con rayas blancas, playera de manga larga verde, calcetines negros y tenis blancos con la leyenda “Nike”.

La primera respuesta la brindó un elemento de la Asociación Mexicana de Rescate,. El rescatista inició maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras otros aseguraban la zona. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el motociclista ya no reaccionó y fue declarado sin vida en el lugar.

El hombre presentaba traumatismos visibles en el rostro, lesiones que, de acuerdo con las autoridades, serían consecuencia del derrape de la motocicleta.

Elementos de Proxpol Escobedo tomaron el resguardo del sitio a la espera del arribo de personal ministerial y de Servicios Periciales, quienes iniciarán las investigaciones y realizarán el levantamiento del cuerpo.