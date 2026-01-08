Fallece menor tras ataque a balazos en la colonia Moderna

Por: Jared Villarreal 07 Enero 2026, 16:41 Compartir

El menor fue identificado como Anselmo Feliciano, quien habría recibido un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Metropolitano

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven de 17 años sufrió un ataque a balazos en la colonia Moderna en el municipio de Monterrey. Los hechos ocurrieron a las afueras de un domicilio de la calle Durazno y tras el ataque, de inmediato se hizo el llamado a cuerpos de emergencia y autoridades para atender la situación El menor fue identificado como Anselmo Feliciano, quien por sus lesiones fue trasladado al Hospital Metropolitano por paramédicos del CRUM, aunque horas después, terminaría perdiendo la vida. En sitio, elementos de la Policía de Monterrey y Agentes Ministeriales realizaron los trabajos correspondientes para continuar con la investigación.