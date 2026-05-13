Fallece menor en Plaza de Las Moras y activa operativo en Allende

El hecho generó la presencia inmediata de elementos de Protección Civil y de la Policía Preventiva, quienes acordonaron el área

Con intención de buscarle una mejor calidad de vida y atención médica para su pequeño niño, una madre de familia procedente de Zaragoza vino a Allende; al llegar a una plaza pública, su niño muere.

De acuerdo a las primeras investigaciones, señalaron que se trata de un niño identificado como William Sebastián Sánchez Medina, de 4 años de edad.

Los acontecimientos sucedieron en la calle Bravo Cruz con Venustiano Carranza en el centro, en la Plaza Las Moras del citado municipio.

De acuerdo a las declaraciones de la madre del niño, relató que salieron del municipio de Zaragoza y se dirigieron a Allende, junto con el pequeño Williams; traía un niño de 3 años de edad.

Señaló que la madre decidió venirse Allende para brindarle mejor atención a sus hijos, pues al menor, quien murió, fue atendido en un centro de salud en Zaragoza el pasado lunes.

Cuando se encontraba en la banca, aún el niño respiraba, pero sus reacciones eran comunes por el problema de salud que presentaba.

Posteriormente, el niño ya no reaccionaba cuando lo tenía entre sus brazos; de inmediato solicitó ayuda.

Hasta el lugar arribaron elementos de Protección Civil y, al checar al pequeño niño, ya no contaba con signos vitales.

El lugar donde sucedieron los hechos fue acordonado por la policía local y, posteriormente, el cuerpo del pequeño fue trasladado al servicio médico forense para determinar las causas de su muerte, quedando a reserva de ley.