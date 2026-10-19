Fallece joven tras ser baleado en la colonia Nogales de la Sierra

El hecho fue reportado durante la mañana de este domingo en el cruce de las calles Limones y Naranjos, donde se localizó al joven

Un hombre de aproximadamente 25 años murió tras ser baleado en calles de la colonia Nogales de la Sierra.

Localizan al joven en el cruce de Limones y Naranjos

El hecho fue reportado durante la mañana de este domingo en el cruce de las calles Limones y Naranjos, donde se localizó al joven, quien presentaba características de complexión delgada, tez morena clara y una estatura aproximada de 1.75 metros.

Al momento de los hechos, vestía pantalón de mezclilla azul, una playera interior celeste, suéter negro con rayas grises en las mangas y botas tácticas color arena. Además, llevaba un reloj en la mano izquierda.

Confirman la muerte; se desconocen las circunstancias

Al sitio acudió la Cruz Roja, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre posibles responsables.